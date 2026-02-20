Il cedolino delle pensioni di marzo presenta diverse novità. Tra queste, aumenti di circa 20 euro al mese per le maggiorazioni sociali, con arretrati relativi a gennaio e febbraio. Inoltre, la riduzione della seconda aliquota Irpef dal 35% al 33% interessa lo scaglione medio. Tuttavia, alcuni pensionati trovano anche conguagli fiscali e trattenute che modificano l'importo netto. La somma di questi cambiamenti rende più complesso capire quanto effettivamente si riceverà. Molti pensionati verificano con attenzione il dettaglio del loro cedolino.

Aumento di 20 euro mensili per le maggiorazioni sociali (con arretrati di gennaio e febbraio) e applicazione della riduzione della seconda aliquota Irpef dal 35% al 33% per lo scaglione di reddito oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro. Ma non solo: nel cedolino di marzo delle pensioni saranno presenti ulteriori voci che andranno ad incidere sull'importo dell'assegno. Pensioni, tutte le voci del cedolino di marzo A partire dai possibili altri conguagli a credito o a debito dovuti al ricalcolo Inps preliminare all’emissione della Certificazione Unica 2026 e infine - oltre all’Irpef mensile e agli eventuali conguagli - le trattenute delle addizionali regionali e comunali relative al 2025.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Pensioni cedolino marzo, aumenti e nuova Irpef ma anche conguagli fiscali e trattenute: cosa c'è davvero

Leggi anche: Pensioni marzo, aumenti e nuova Irpef ma anche conguagli fiscali e trattenute: cosa c'è davvero nel cedolino

Leggi anche: Pensione su conto corrente febbraio 2026: rivalutazione definitiva, arretrati gennaio e nuovo Irpef nel cedolino. Verifica importo accreditato e conguagli fiscali

PENSIONI MARZO 2026: Aumenti e Arretrati in pagamento! IRPEF, ESCLUSI e CEDOLINO

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.