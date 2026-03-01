Fisco a marzo 79 scadenze | entro lunedì conguagli Irpef e bollo sulle fatture elettroniche

A marzo ci sono 79 scadenze fiscali da rispettare, tra cui i conguagli Irpef e il pagamento del bollo sulle fatture elettroniche entro lunedì. Inoltre, entro il 16 si attende l’arrivo della certificazione unica per dipendenti e pensionati. Questi sono gli adempimenti principali in agenda per i contribuenti e gli uffici fiscali.

Marzo si preannuncia molto caldo sul fronte fiscale. Sono 79 le scadenze in calendario. E si comincia subito forte lunedì 2 marzo con dieci appuntamenti in calendario. Tra questi spiccano i conguagli Irpef e il bollo sulle fatture elettroniche. Tra gli adempimenti indicati nello scadenzario online delle Entrate per lunedì 2 marzo, ce n'è anche uno che tocca da vicino sostituti d'imposta. Questi ultimi sono chiamati, infatti, a effettuare il conguaglio tra le ritenute operate e l'imposta dovuta ai fini Irpef sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e per la determinazione delle addizionali regionale e comunale all'Irpef. I contribuenti...