Nel corso della puntata Cinque Minuti, striscia quotidiana in onda su Rai1, Gian Domenico Caiazza si è confrontato con Cesare Parodi, presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati (ANM). Parodi sostiene che la separazione delle carriere comprometterebbe l'equilibrio dei poteri, perché è in gioco l'indipendenza della magistratura. Il presidente Caiazza, invece, pensa che la questione sia al contrario: la separazione rende i magistrati più liberi di giudicare. "Il magistrato giudicante può essere condizionato dal pubblico ministero, soggetto processualmente molto forte", ha affermato. "Qualunque cittadino che abbia la ventura di dover essere giudicato, ha una prima immediata preoccupazione: che il giudice che lo giudica non abbia nulla a che fare con il magistrato che lo accusa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "In tutto il mondo le carriere sono separate", le parole del presidente del comitato SìSepara

Approfondimenti su SìSepara Carriere

Cesare Parodi e Gian Domenico Caiazza si sono affrontati in tv.

Cesare Parodi e Gian Domenico Caiazza si sono incontrati in tv, ospiti di Bruno Vespa su Rai1.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

La riforma sulla separazione delle carriere è scritta male e non risolve i problemi della giustizia.

Ultime notizie su SìSepara Carriere

Argomenti discussi: Leone XIV: durante le Olimpiadi invernali si fermino i conflitti in tutto il mondo; Vino, Salvitti (FdI): valorizzare territori e vino, passpartout per arrivare in tutto il mondo. VIDEOINTERVISTA; Dario Fo, eventi in tutto il mondo per il centenario della nascita; Giornata Nazionale delle Vittime Civili delle Guerre e dei Conflitti nel Mondo.

Giulio Regeni – Tutto il male del mondo, il 2, 3 e 4 febbraio al cinemaGiulio Regeni – Tutto il male del mondo, diretto da Simone Manetti, arriverà nelle sale cinematografiche il 2, 3 e 4 febbraio 2026, distribuito da Fandango. corrieredellosport.it

Giulio Regeni - Tutto il male del mondo non è un documentario facile da guardare, ma va vistoGiulio Regeni - Tutto il male del mondo, documentario sulla morte del ricercatore italiano al Cairo, avvenuta 10 anni fa, è nei cinema con un’uscita evento ... gqitalia.it

Fondazione Luigi Einaudi. . Botta e risposta questa mattina su RaiNews24 con il Presidente Giuseppe Benedetto e Roberto Vicaretti sul tema della #SeparazionedelleCarriere Un confronto da non perdere #Sìsepara facebook