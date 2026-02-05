Caiazza spiana Parodi | Tutto il mondo ha le carriere separate!

Cesare Parodi e Gian Domenico Caiazza si sono affrontati in tv. Parodi, presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati, ha criticato la proposta di Caiazza, presidente di

Cesare Parodi, presidente dell' Associazione Nazionale Magistrati, e Gian Domenico Caiazza, presidente di "Sì Separa", comitato per il sì al referendum sulla separazione delle carriere sono ospiti di Bruno Vespa nella puntata di "Cinque minuti" per confrontarsi sul tema del referendum sulla riforma della giustizia. E Caiazza ricorda un dettaglio non da poco nel corso del dibattito: "In tutto il mondo le carriere sono separate.". Ma la sinistra pare non aver compreso questa ovvietà. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Comitato Giustizia Sì! (@giustizia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Caiazza spiana Parodi: "Tutto il mondo ha le carriere separate!" Approfondimenti su Cesare Parodi Caiazza stoppa Parodi: "In tutto il mondo carriere separate" | VIDEO Cesare Parodi e Gian Domenico Caiazza si sono incontrati in tv, ospiti di Bruno Vespa su Rai1. In Europa le carriere sono già separate In Europa è nato un nuovo ufficio che si occupa di investigare su fatti che danneggiano gli interessi finanziari dell’Unione.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.