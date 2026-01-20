Savino Del Bene Volley superato in scioltezza anche l’ostacolo Bergamo

Savino Del Bene Volley ha ottenuto una vittoria senza difficoltà contro Bergamo, chiudendo l’incontro con un risultato di 3-0. La squadra si è distinta in tutte le fasi, mantenendo un ritmo costante e una buona organizzazione in campo. La partita ha confermato la solidità del team e la capacità di gestire con efficacia le fasi cruciali, consolidando la posizione in classifica.

Volley Bergamo – Savino Del Bene Volley 0-3 (18-25, 23-25, 13-25) VOLLEY BERGAMO: Carraro, Eze 2, Bolzonetti, Kipp 8, Ferrario n.e., Mosser 2, Strubbe (L2) n.e., Micheletti n.e., Armini (L1), Weske 2, Manfredini 9, Mlejnkova 2, Meli 6, Cese Montalvo 9. All.: Cervellin. SAVINO DEL BENE VOLLEY: Traballi (L2) n.e., Bechis, Skinner 7, Castillo (L1), Ruddins 2, Franklin 7, Ribechi, Bosetti 6, Ognjenovic 1, Mancini n.e., Graziani 8, Nwakalor 5, Antropova 14, Weitzel 9. All.: Gaspari. ARBITRI: Serafin – Clemente SCANDICCI – La Savino Del Bene Volley conquista la vittoria al PalaFacchetti di Treviglio, superando il Volley Bergamo con un secco 3-0 e confermandosi tra le grandi protagoniste della serie A1.

