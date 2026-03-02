Sasso Marconi così un 44enne fuori di sé ha maltrattato la madre | già ammonito è stato arrestato

A Sasso Marconi, i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 44 anni che aveva già ricevuto un ammonimento, accusato di aver maltrattato la madre. L’intervento è avvenuto dopo che l’uomo si è comportato in modo violento, mettendo a rischio la sicurezza della donna. L’arresto è stato eseguito in seguito alle accuse di comportamenti aggressivi nei confronti della madre.

Eseguito un arresto per maltrattamenti contro familiari dai Carabinieri a Sasso Marconi (Bologna). Un 44enne italiano, già noto alle forze dell'ordine, è stato fermato dopo aver aggredito la madre in stato di alterazione psicofisica, presumibilmente causata dall'abuso di alcol. L'uomo, già destinatario di un ammonimento del Questore per episodi simili, è stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora nel Comune. La segnalazione e l'intervento dei Carabinieri Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l'episodio si è verificato a Sasso Marconi in seguito a una chiamata al 112 da parte di una donna che ha denunciato il comportamento violento del figlio.