Diego Baroni è stato ritrovato a Milano | sta bene ha già sentito la madre

Diego Baroni, il giovane di 14 anni scomparso da San Giovanni Lupatoto, è stato ritrovato a Milano in buone condizioni. La notizia è stata confermata questa mattina, mercoledì 21 gennaio, e il ragazzo ha già avuto modo di parlare con la madre. La sua scomparsa aveva destato preoccupazione, ma ora si può rassicurare sulla sua situazione.

Diego Baroni è stato ritrovato sano e salvo. Nella mattina di oggi, mercoledì 21 gennaio, il 14enne di San Giovanni Lupatoto (Verona) è stato ritrovato a Milano, in buone condizioni. Del giovane non si avevano più notizie dallo scorso 12 gennaio, quando era uscito di casa per andare a scuola, per.🔗 Leggi su Today.it

Diego Baroni è stato ritrovato a MilanoDiego Baroni, il quattordicenne scomparso da Verona il 12 gennaio, è stato rintracciato a Milano.

Diego Baroni è stato ritrovato a Milano: era scomparso da giorniDiego Baroni, il ragazzo di 14 anni scomparso alcuni giorni fa da San Giovanni Lupatoto, Verona, è stato ritrovato a Milano mercoledì mattina.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Diego Baroni, ragazzo di 14 anni scomparso da giorni: le ricerche anche a Milano; Scomparsa Diego Baroni, il giallo del post su TikTok: le ultime tracce del 14enne a Milano; Camminata con preghiera per Diego Baroni, mentre le ricerche continuano; San Giovanni Lupatoto, la scomparsa del 14enne Diego Baroni: ore d'angoscia per la famiglia.

Diego Baroni trovato a Milano: è vivo e sta bene. Era scomparso da 9 giorniE' stato trovato a Milano, in buone condizioni, Diego Baroni, il 14enne di San Giovanni Lupatoto di cui si erano perse le tracce il 12 gennaio. Lo ha riferito il sindaco della ... leggo.it

Ritrovato a Milano Diego Baroni: il 14enne si era allontanato da San Giovanni Lupatoto 8 giorni faÈ stato ritrovato in questi minuti Diego Baroni, il 14enne scomparso 8 giorni fa da San Giovanni Lupatoto. La mamma si sta recando a Milano, dove l’adolescente è stato rintracciato, per riportarlo a ... fanpage.it

Da dieci giorni il 14enne #DiegoBaroni è sparito nel nulla. Angoscia a #Verona, aperto un fascicolo: ipotesi di fuga volontaria, ma anche di sottrazione di minore x.com

Diego Baroni scomparso, si indaga per sottrazione di minore. Il 14enne potrebbe essere stato plagiato al punto di abbandonare mamma, sorelle e scuola - facebook.com facebook