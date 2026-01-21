Diego Baroni è stato ritrovato a Milano | sta bene ha già sentito la madre

Diego Baroni, il giovane di 14 anni scomparso da San Giovanni Lupatoto, è stato ritrovato a Milano in buone condizioni. La notizia è stata confermata questa mattina, mercoledì 21 gennaio, e il ragazzo ha già avuto modo di parlare con la madre. La sua scomparsa aveva destato preoccupazione, ma ora si può rassicurare sulla sua situazione.

Diego Baroni è stato ritrovato sano e salvo. Nella mattina di oggi, mercoledì 21 gennaio, il 14enne di San Giovanni Lupatoto (Verona) è stato ritrovato a Milano, in buone condizioni. Del giovane non si avevano più notizie dallo scorso 12 gennaio, quando era uscito di casa per andare a scuola.

