Sardegna Paletti 5° tra i giovani

Luca Paletti è terminato quinto nella classifica Giovani al Giro di Sardegna, che si è concluso ieri ad Olbia con la vittoria di Filippo Zana. Il 21enne modenese ha potuto indossare per due giorni la maglia bianca di leader dei giovani sino al tappone di sabato. Paletti si è ben difeso sino all'ultimo chilometro della salita di 1^ categoria ai 25 dall'arrivo, quando è stato raggiunto dagli inseguitori tra cui il pavullese Luca Covili, non riuscendo a recuperare lo svantaggio di 50'', chiudendo al 13° posto nella classifica assoluta e contemporaneamente scendendo al 5° tra i giovani risultando migliore degli italiani. Positiva anche la prova di Luca Covili, giunto 19° assoluto al suo debutto stagionale: dopo lo stage in altura ha ripreso il ritmo per la prossima gara a tappe, la Settimana Coppi e Bartali.