Paletti protagonista in Sardegna

Il 21enne Luca Paletti torna a essere al centro dell'attenzione durante la seconda tappa del Giro della Sardegna. La sua presenza sulla strada ha attirato l'interesse degli appassionati e degli addetti ai lavori. La corsa si è sviluppata con intensità, coinvolgendo gli atleti in un percorso che ha messo alla prova le loro capacità. La gara prosegue con incertezza sui risultati finali.

Il 21enne Luca Paletti è stato ancora protagonista nella seconda tappa del Giro della Sardegna e adesso si trova nella nona posizione della classifica generale, con lo stesso tempo del quinto in classifica, pur avendo perso la maglia bianca dei giovani solo per la differenza di piazzamenti rispetto al polacco Jackowia. Paletti si è inserito nella fuga a 28 chilometri dall’arrivo, scollinando sull’ultimo gran premio della montagna, quando il gruppo dei fuggitivi è stato raggiunto da un gruppo di una trentina di corridori: la vittoria si è così risolta in volata a Carbonia, con successo di Davide Donati (Red Bull Bora) con il portacolori del... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Paletti protagonista in Sardegna Giro di Sardegna, Paletti Maglia biancaIl 21enne Luca Paletti ha indossato la maglia bianca di leader dei Giovani nella prima tappa del Giro della Sardegna, corsa a tappe che è ritornata... Turismo, la Sardegna protagonista alla Bit di MilanoLa Sardegna si pone al centro dell’attenzione nel panorama turistico italiano, protagonista indiscussa alla Bit di Milano, la principale fiera del... Argomenti discussi: Paletti protagonista in Sardegna; Bardiani CSF 7 Saber: Magli sfiora il podio in Sardegna. Giro di Sardegna, Paletti Maglia biancaIl 21enne Luca Paletti ha indossato la maglia bianca di leader dei Giovani nella prima tappa del Giro della Sardegna, corsa a tappe che è ritornata dopo assenza di 15 anni grazie all’impegno dell’ex p ... ilrestodelcarlino.it