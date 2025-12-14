Capodanno in piazza Nada e radio Deejay per brindare al nuovo anno

Il Capodanno in piazza ad Arezzo offre un'occasione di festa condivisa, con musica dal vivo e momenti di convivialità. Nada e Radio Deejay accompagneranno i festeggiamenti, che si svolgono nella suggestiva cornice di Piazza della Libertà, integrandosi con le attrazioni della Città di Natale e creando un’atmosfera di gioia e speranza per l’anno nuovo.

Piazza della Libertà, sotto il Palazzo del Comune, è la location designata per la festa di fine anno aretina, un party gratuito che si fonde con la Città di Natale e le sue attrazioni. In arrivo Nada, Nikki e Aladyn di Radio Deejay, Bandão che è stata protagonista del Festival di Sanremo insieme a Jovanotti, Ciao! Discoteca italiana. Sono questi gli assi calati dall’Associazione Music di Paco Mengozzi vincitrice del bando comunale, per realizzare la grande festa di Capodanno gratuita grazie al contributo del Comune di Arezzo di 70mila euro. Novità di quest’anno il trasloco in piazza della Libertà con un grande palco che volterà le spalle a via Cesalpino e guarderà in faccia la Cattedrale. Ilrestodelcarlino.it Arezzo accende la notte di Capodanno: in piazza Nada, Nikki, Dj Aladyn e Bandão. Polemiche e querele - Il Capodanno in piazza della Libertà torna al centro della scena cittadina con un programma che punta su Nada, icona de ... corrierediarezzo.it Capodanno, festa in piazza del Comune con Nada - Arezzo, 15 novembre 2025 – E’ Piazza del Comune sarà la location designata per la festa di fine anno aretina, un party gratuito che si fonde con la Città di Natale e le sue attrazioni. lanazione.it Taormina: piazza IX Aprile tornerà a ospitare il countdown di Capodanno Piazza IX Aprile torna palcoscenico del capodanno: countdown, spettacoli e un investimento di 48.800 euro per rilanciare lo slargo panoramico Leggi l’articolo completo al link nel primo - facebook.com facebook

Capodanno ad Arezzo in Piazza della Libertà, apertura straordinaria della Città del Natale

Video Capodanno ad Arezzo in Piazza della Libertà, apertura straordinaria della Città del Natale Video Capodanno ad Arezzo in Piazza della Libertà, apertura straordinaria della Città del Natale