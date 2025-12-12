Recensione – Sapore di mare al Teatro Augusteo di Napoli un cult rivitalizzato in musical fa presa sul pubblico

Al Teatro Augusteo di Napoli, il musical ispirato a “Sapore di mare” rivitalizza un cult intramontabile, catturando l’attenzione del pubblico. La trasposizione teatrale, curata da Enrico Vanzina e Fausto Brizzi, rende omaggio a un film che ha conquistato diverse generazioni, confermando il suo ruolo di simbolo della stagione estiva italiana.

Un classico é tale perché resiste al tempo restando gradevolmente amato. É questo il caso del film “Sapore di mare”, trasposto a teatro da Enrico Vanzina e Fausto Brizzi. La prima napoletana all’ Augusteo di Napoli, in scena fino al 14 dicembre, ha visto il pubblico rapito dalla musica italiana degli anni ’60, tra tormentoni allegri e romantici che hanno fatto cantare e ballare tutti. Il cast, composto da artisti di grande talento, ha dato vita ai personaggi del film con una energia e una passione contagiose. Fatima Trotta, nel ruolo di Marina Pinardi, ruba la scena con la sua interpretazione dolce e sognante, mentre il resto della compagnia coinvolge il pubblico con grande ironia, danze e battute dinamiche che ciascuno conosce a memoria, dato il successo della nota pellicola, nella storia del cinema italiano. Parlami.eu

