Sanzioni disciplinari e giustizia riparativa a scuola tutte le guide e i documenti pronti all’uso

Sono disponibili e in arrivo vari documenti che riguardano le sanzioni disciplinari e la giustizia riparativa nelle scuole. Questi strumenti sono stati preparati seguendo le norme vigenti e prevedono l’utilizzo di percorsi di cittadinanza attiva e solidale per l’allontanamento dagli studenti durante le lezioni. I materiali sono stati pensati per facilitare l’applicazione delle nuove modalità disciplinari.

Documenti disponibili e in arrivo in coerenza con la normativa vigente che consente la possibilità di attuare le sanzioni disciplinari di allontanamento dalle lezioni mediante percorsi di cittadinanza attiva e solidale, ispirati ai principi della giustizia riparativa. Scarica tutti i documenti – Riservati agli abbonati alla rivista “Gestire la scuola” – Non sei abbonato? Fallo. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Sanzioni disciplinari e giustizia riparativa a scuola, altri documenti in arrivoDocumenti disponibili e in arrivo in coerenza con la normativa vigente che consente la possibilità di attuare le sanzioni disciplinari di... Sanzioni disciplinari e giustizia riparativa a scuola, i documenti in arrivo: regolamento da scaricare, vademecum, esempio di progetto formativoDocumenti disponibili e in arrivo in coerenza con la normativa vigente che consente la possibilità di attuare le sanzioni disciplinari di... Tutto quello che riguarda Sanzioni disciplinari. Temi più discussi: Sanzioni disciplinari e giustizia riparativa a scuola, altri documenti in arrivo; Referendum sulla giustizia a scuola, Valditara: ‘Si rischiano sanzioni disciplinari’; Referendum Giustizia e par condicio a scuola, rischio sanzioni; Quando il PD voleva un’Alta Corte per i magistrati. Referendum, De Magistris per il No in un incontro a scuola. Valditara minaccia: Sanzioni per istituti che violano la par condicioIl ministro dell'Istruzione contro l'incontro con De Magistris per il No al referendum: Sanzioni per chi viola la par condicio ... ilfattoquotidiano.it Cittadinanza attiva e solidale nelle scuole: in allegato un modello pronto all’usoIl Progetto formativo personalizzato costituisce lo strumento operativo attraverso il quale l’Istituzione scolastica attua le sanzioni disciplinari di allontanamento dalle lezioni mediante percorsi di ... orizzontescuola.it Le recenti dichiarazioni del Ministro Giuseppe Valditara in merito a possibili sanzioni disciplinari per presunte violazioni della par condicio nelle scuole impongono una riflessione seria e responsabile. La scuola italiana non è e non deve diventare terreno di in - facebook.com facebook Sanzioni disciplinari ai giudici: tra intervento normativo e credibilità dell’istituzione x.com