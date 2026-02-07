Sanzioni disciplinari e giustizia riparativa a scuola i documenti in arrivo | regolamento da scaricare vademecum esempio di progetto formativo

Le scuole italiane si preparano a introdurre nuove modalità di gestione delle infrazioni. Sono in arrivo documenti ufficiali che spiegano come applicare sanzioni disciplinari, come l’allontanamento dalle lezioni, attraverso percorsi di cittadinanza attiva e solidarietà. Questi strumenti si basano sulla giustizia riparativa e rispettano le norme vigenti. Le scuole potranno scaricare regolamenti, vademecum e esempi di progetti formativi per attuare queste novità.

Documenti disponibili e in arrivo in coerenza con la normativa vigente che consente la possibilità di attuare le sanzioni disciplinari di allontanamento dalle lezioni mediante percorsi di cittadinanza attiva e solidale, ispirati ai principi della giustizia riparativa. Scarica tutti i documenti – Riservati agli abbonati In arrivo Regolamento per l'attuazione di percorsi di giustizia riparativa.

