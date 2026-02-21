Sanzioni disciplinari e giustizia riparativa a scuola altri documenti in arrivo

Documenti disponibili e in arrivo in coerenza con la normativa vigente che consente la possibilità di attuare le sanzioni disciplinari di allontanamento dalle lezioni mediante percorsi di cittadinanza attiva e solidale, ispirati ai principi della giustizia riparativa. Scarica tutti i documenti – Riservati agli abbonati In arrivo Sospensione con attività di cittadinanza solidale: è possibile. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Sanzioni disciplinari e giustizia riparativa a scuola, i documenti in arrivo: regolamento da scaricare, vademecum, esempio di progetto formativoLe scuole italiane si preparano a introdurre nuove modalità di gestione delle infrazioni.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Sanzioni disciplinari e giustizia riparativa a scuola, i documenti in arrivo: regolamento da scaricare, vademecum, esempio di progetto formativo; Referendum confermativo in materia di giustizia: al voto il 22 e 23 marzo 2026; Referendum giustizia, 5 motivi per votare No; Referendum giustizia, Anna Falcone: Magistratura tiene in piedi la democrazia, con la riforma sarà sotto ricatto.

Riforma magistratura, Palamara: Il referendum ridurrà il potere delle correnti, serve il sorteggio. Le sanzioni disciplinari? Sono ancora limitateCinque anni fa, Luca Palamara – che è stato presidente dell’Anm e per cinque anni al Csm – ha svelato la storia segreta della magistratura e il gioco continuo tra affari e politica con un libro scanda ... ilriformista.it

Referendum giustizia, il Csm e il timore della delegittimazione. La difesa di Pinelli (eletto dal centrodestra)A poco più d’un mese dal voto, la sempre più aspra campagna referendaria è piombata dentro il Consiglio superiore della magistratura. A conferma che la vera posta in gioco non è la separazione delle c ... roma.corriere.it

Può accadere che ad uno studente vengano irrogate sanzioni disciplinari da un docente consistenti nell’abbassamento dei voti nella propria disciplina. Questa prassi non sembra conforme a quanto stabilito nell’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 249/1998 “Statuto - facebook.com facebook