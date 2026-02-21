Sanzioni disciplinari e giustizia riparativa a scuola altri documenti in arrivo
Il ministero ha approvato nuove linee guida per le sanzioni disciplinari nelle scuole, in risposta alla richiesta di alternative all’allontanamento tradizionale. La normativa permette ora di usare percorsi di cittadinanza attiva e solidarietà per affrontare comportamenti problematici. Sono in arrivo documenti ufficiali che chiariscono come applicare queste misure, favorendo un approccio più inclusivo e riabilitativo. Le scuole potranno così adottare strategie che coinvolgano gli studenti nel processo di riparazione.
Documenti disponibili e in arrivo in coerenza con la normativa vigente che consente la possibilità di attuare le sanzioni disciplinari di allontanamento dalle lezioni mediante percorsi di cittadinanza attiva e solidale, ispirati ai principi della giustizia riparativa. Scarica tutti i documenti – Riservati agli abbonati In arrivo Sospensione con attività di cittadinanza solidale: è possibile. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Sanzioni disciplinari e giustizia riparativa a scuola, i documenti in arrivo: regolamento da scaricare, vademecum, esempio di progetto formativoLe scuole italiane si preparano a introdurre nuove modalità di gestione delle infrazioni.
