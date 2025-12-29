Un presepe che è un quartiere | Sant’Eustachio in miniatura

Nel centro di Roma, il presepe di Sant’Eustachio rappresenta un quartiere in miniatura, dove vicoli, piazze e resti storici si uniscono per creare una scena natalizia realistica e ricca di dettagli. Questa installazione offre una prospettiva diversa sul Natale, integrando elementi urbani e storici del rione. Un’occasione per scoprire il quartiere attraverso una rappresentazione tradizionale, lontana dai flussi turistici più affollati.

Nel cuore di Roma, a pochi passi dai grandi flussi turistici, prende forma un presepe che non racconta solo la Natività, ma un intero quartiere: nel rione di Sant'Eustachio, il Natale si intreccia con la storia urbana, trasformando vicoli, piazze e rovine in una scenografia vivente. Un presepe che si fa anche mappa, memoria e racconto collettivo, nel quale Roma stessa diventa parte integrante del mistero natalizio. Roma: il presepe di Sant'Eustachio che si fa quartiere tra rovine imperiali e fede popolare. La scena della Natività del presepe di Sant'Eustachio a Roma si inserisce tra le maestose Terme di Nerone, i cui resti dominano il fondale dell'opera.

