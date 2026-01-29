Riaperto l' ufficio postale di via Di Sotto dopo l' assalto al bancomat | spazi rinnovati e più sicurezza ed efficienza

Questa mattina l’ufficio postale di via Di Sotto, ai Colli, ha riaperto dopo l’assalto al bancomat di qualche giorno fa. Sono stati fatti lavori di rinnovamento e sono state aumentate le misure di sicurezza. L’ufficio ora funziona con più efficienza e mira a rassicurare i clienti dopo gli episodi di vandalismo. La riapertura è stata annunciata ufficialmente e il servizio è tornato regolare.

Come annunciato è stato riaperto oggi, giovedì 29 gennaio, l'ufficio postale Pescara 12 di via Di Sotto, ai Colli. Sono state ripristinate le condizioni di agibilità e la completa funzionalità degli spazi dopo i gravi danni riportati a seguito dell'assalto con un ordigno esplosivo che aveva.

