Telese messa in sicurezza del plesso scolastico in via Turistica del Lago

Il sindaco di Telese interviene dopo che alcuni calcinacci sono caduti dalla pensilina dell’ingresso della scuola di via Turistica del Lago. La situazione ha spinto le autorità a mettere subito in sicurezza l’edificio, con lavori per rimuovere i pezzi di calcestruzzo e rafforzare la pensilina. Nessuno è rimasto ferito, ma resta alta l’attenzione sulla stabilità delle strutture scolastiche.

Nella giornata di ieri si è verificata la caduta di alcuni calcinacci dal frontalino della pensilina dell'ingresso del plesso scolastico di Via Turistica del Lago. Gli uffici comunali hanno prontamente provveduto a far spicconare le parti ammalorate e a metterle in sicurezza. Nei prossimi giorni si provvederà al ripristino dei frontalini e della guaina di impermeabilizzazione. Per quanto riguarda l'impermeabilizzazione della palestra, interventi spot non risolvono la grave situazione che necessita di un ripristino totale. Si ricorda, comunque, che nell'ottobre del 2024 tecnici abilitati hanno oltremodo verificato la staticità della parte utilizzata dello stesso plesso e hanno comunicato formalmente le risultanze alla scuola e alla componente genitori.

