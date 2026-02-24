Sanremo 2026 visto da una vocal coach | Non basta cantare bene serve identità – intervista a Silvia Chiminelli

Silvia Chiminelli, vocal coach, spiega che a Sanremo 2026 la vera sfida non è solo cantare bene, ma esprimere un’identità forte. La causa? La presenza di tanti artisti con stili diversi che cercano di distinguersi. Durante l’intervista, ha sottolineato l’importanza di interpretare con autenticità e personalità per catturare l’attenzione del pubblico. La sua osservazione si basa sull’esperienza di aver lavorato con diversi cantanti in gara.

Sanremo è il palco più osservato d'Italia, dove ogni nota viene analizzata, ogni esitazione amplificata e ogni sfumatura interpretativa diventa oggetto di dibattito. Ma cosa significa davvero affrontare l'Ariston dal punto di vista tecnico e umano? Ne abbiamo parlato con Silvia Chiminelli, vocal coach molto seguita per il suo approccio diretto e competente, che ci offre una lettura lucida e concreta di cosa rende una performance davvero memorabile. "Sanremo è il Festival della canzone, ma non deve essere solo 'sanremese'". Per Silvia Chiminelli, il cuore della manifestazione resta la canzone. Tuttavia, la vera differenza la fa l'identità dell'artista.

