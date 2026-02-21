Silvia Chiminelli e Sanremo 2026 | Spero di sentire brani autentici e vivi

Silvia Chiminelli ha annunciato la sua partecipazione a Sanremo 2026, puntando su brani autentici e vibranti. La cantante desidera portare sul palco canzoni che raccontino storie vere, lontane dalle tendenze commerciali. Quest’anno, il festival si svolgerà nella città ligure e attirerà numerosi artisti italiani e internazionali. La kermesse, ormai tradizione, promette ancora una volta emozioni forti e confronti tra generi diversi. La manifestazione si prepara ad accogliere un pubblico appassionato.

© Spettacolo.periodicodaily.com - Silvia Chiminelli e Sanremo 2026: “Spero di sentire brani autentici e vivi”

Con l’arrivo della 76esima edizione del Festival di Sanremo, l’Italia si prepara alla solita settimana di full immersion tra canzoni, performance e inevitabili dibattiti. Tra chi osserva il Festival con occhio tecnico – ma senza rinunciare all’ironia – c’è Silvia Chiminelli, vocal coach molto seguita sui social grazie ai suoi video in cui commenta con competenza lo stato della musica attuale. E proprio in vista di Sanremo 2026, Chiminelli mette l’accento su un punto che spesso passa in secondo piano: Sanremo è il Festival della canzone, ma conta anche (e molto) come quella canzone viene portata sul palco.🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com Svelati i titoli dei brani in gara a Sanremo 2026Mancano poco più di due mesi alla 74ª edizione del Festival di Sanremo, che si terrà dal 24 al 28 febbraio 2026. I brani e le curiosità per conoscere gli artisti meno noti di Sanremo 2026Questa sera si apre il festival di Sanremo 2026 e tra i tanti nomi in gara ci sono anche artisti meno noti. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Il mondo della musica camuno piange il maestro Lino Chiminelli. Fondatore del coro Luca Marenzio, ha gestito per anni la bottega di restauro degli organi ora in mano al figlio Gianluca - facebook.com facebook