Sanremo i big in riva all’Arno Sal Da Vinci al Verdi a novembre Masini gioca subito in casa

A Sanremo, i grandi artisti si preparano a partire per i loro tour, mentre Sal Da Vinci annuncia un concerto al Teatro Verdi di novembre. Nel frattempo, Masini sceglie di esibirsi proprio nella sua città, creando un collegamento tra il palco e il pubblico locale. La 76esima edizione del festival si è conclusa con la vittoria dell’artista che ha presentato il brano ‘Per sempre sì’.

Dalla città dei fiori alla città del giglio. Perché Sanremo è Sanremo. Spente le luci sulla 76esima edizione del festival della canzone italiana con la vittoria di Sal da Vinci ‘Per sempre sì’, gli artisti iniziano i loro tour. E molti protagonisti della kermesse sanremese faranno tappa anche a Firenze. Il più atteso è proprio l’artista di ‘casa’, Marco Masini che, in coppia con Fedez, si è piazzato al quinto posto. Dati tra i favoriti con il brano ‘Male necessario’ i due si sono presi il premio Bardotti per il miglior testo e comunque per entrambi è stato il festival della rinascita. "Dopo 36 anni, essere qui è un sogno. Mi sento l’uomo più felice del mondo" ha detto il tifoso viola nei giorni scorsi con la canzone che ha scalato la chart di Fimi e raggiunto la vetta di Spotify. 🔗 Leggi su Lanazione.it

