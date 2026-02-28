Sanremo 2026 i pronostici dei fan | Sal da Vinci Brancale Fedez-Masini

I fan hanno espresso i loro pronostici per la finalissima del Festival di Sanremo 2026, menzionando Sal da Vinci, Brancale e il duo Fedez-Masini come possibili protagonisti. Intorno all’Ariston si percepisce l’attesa per l’evento, con molta curiosità su chi salirà sul palco. La serata di stasera si presenta come un momento di grande fermento tra gli appassionati del festival.

Si respira l'atmosfera delle grandi occasioni intorno all'Ariston, stasera, in vista della finalissima del Festival di Sanremo. Pareri e opinioni discordanti tra i fan che affollano le strade intorno al teatro su chi sarà il vincitore o la vincitrice di questa edizione. C'è chi punta tutto su Fedez – Masini, chi preferisce Serena Brancale o Sal Da Vinci. Molte voci anche per Samurai Jay e per Arisa. Quello che è certo è che l'entusiasmo è alle stelle e tutti hanno voglia di godersi questa serata.

La vera sorpresa di questo festival è Sal Da Vinci, che sta spopolando sui social con la sua “Per sempre sì”. Anche Mahmood e Alex Del Piero hanno imitato la coreografia del pezzo, già diventata virale. Secondo voi chi vincerà - facebook.com facebook

Sal Da Vinci ripercorre mezzo secolo di carriera tra rifiuti, promesse mantenute e una standing ovation che lo ha colto di sorpresa. «La vita è un campionato», dice. E difende la sua canzone, Per sempre sì, come un inno all’amore universale: «Le canzoni non x.com