Dopo la conclusione del festival di Sanremo, Fiorello ha annunciato che De Martino seguirà un percorso simile a quello di Amadeus e che il suo prossimo impegno sarà con il programma Nove. Intanto, l’attesa per ‘La Pennicanza’ con Fiorello e Biggio cresce, e il programma va in onda ogni giorno alle 13:45 su Rai Radio2, RaiPlay e canale 202 del digitale terrestre.

ROMA – Dopo l’intensa settimana di Sanremo è tempo de ‘La Pennicanza’ con Fiorello e Biggio, in onda tutti i giorni alle 13:45 su Rai Radio2, RaiPlay e canale 202 del digitale terrestre. Il programma dello showman celebra il Festival e il successo di Sal Da Vinci. “Sal ha vinto dopo ben 13 bocciature. Sapete a Napoli come lo chiamavano? ‘O Jalisso’!”, scherza Fiorello in apertura. Il vincitore del Festival non si fa attendere e parte subito la videochiamata in diretta: “Il papillon gigantesco? Mi ha portato bene – ironizza divertito il cantante – Rappresenterò l’Italia all’Eurovision? Sì, ne sono molto onorato. Grazie a chi ha creduto in me e mi ha votato, questo premio è di tutti”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Sanremo, Fiorello: “De Martino stesso percorso di Amadeus, prossimo step il Nove”

Sanremo, Fiorello: “De Martino come Amadeus, i primi due festival benissimo poi…”Sanremo 2026 è finito ma già si guarda a Sanremo 2027, soprattutto dopo il clamoroso annuncio in diretta del passaggio di consegne da Carlo Conti a...

Lo “scoop” di Fiorello: De Martino prossimo conduttore del Festival di SanremoDurante La Pennicanza, lo showman avrebbe strappato la conferma al direttore generale della Rai, Sergio, che però ha smentito.

SANREMO 2026: Fiorello scatenato,Pennicanza chiama Tg1!

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Sanremo Fiorello De Martino stesso...

Temi più discussi: Sanremo, la videochiamata di Fiorello a De Martino: Da domani sono cavoli; Sanremo, la ‘profezia’ di Fiorello su De Martino: ecco perché finirà malissimo (c'entra Amadeus); Fiorello: Carlo Conti è generoso, annunciando De Martino stasera si toglie la sua gloria domani. Ma anche Stefano avrà una pressione assurda, gli romperanno le pall* tutti; Sanremo, Fiorello: De Martino come Amadeus, i primi due festival benissimo poi….

Stefano De Martino conduttore di Sanremo 2027: interviene FiorelloLa reazione di Fiorello dopo l'annuncio di Carlo Conti: Stefano De Martino sarà il conduttore del Festival 2027. notizie.it

Sanremo, la ‘profezia’ di Fiorello su De Martino: ecco perché finirà malissimo (c'entra Amadeus)Nella puntata di oggi de La Pennicanza, lo showman Rai ha commentato l'investitura del prossimo direttore artistico del Festival. E non è mancato l'intervento di Al Bano. libero.it

L'lran minaccia vendetta contro l'Europa. LILLY TER Qualcuno gli spieghi però che noi italiani non c'entriamo nulla. Stavamo LILLY LILLYTER TER guardando Sanremo. liquidlivespage - facebook.com facebook

Sayf non ha vinto Sanremo 2026 a causa del televoto. Non quello della finale a cinque che lo ha premiato, ma quello di giovedì e il primo di sabato. Analisi non faziosa di una competizione vinta da Sal Da Vinci per uno zero virgola x.com