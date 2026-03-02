Sanremo Fiorello | De Martino come Amadeus i primi due festival benissimo poi…

Sanremo 2026 si è appena concluso, ma l’attenzione si sposta già verso il prossimo anno. Durante l’ultima serata, Fiorello ha commentato il futuro del festival, paragonando Stefano De Martino ad Amadeus, e sottolineando che i primi due festival con De Martino sono andati molto bene. Nel frattempo, è stato annunciato in diretta il passaggio di consegne da Carlo Conti a Stefano De Martino.

Sanremo 2026 è finito ma già si guarda a Sanremo 2027, soprattutto dopo il clamoroso annuncio in diretta del passaggio di consegne da Carlo Conti a Stefano De Martino. Della questione ha parlato Fiorello durante ‘ La Pennicanza ‘, in onda tutti i giorni alle 13:45 su Rai Radio2, RaiPlay e canale 202 del digitale terrestre, insieme a Fabrizio Biggio. “Sta facendo lo stesso percorso di Amadeus – ironizza Fiorello -. Prima i pacchi, poi Sanremo. manca il prossimo step, il Nove! Garantisco: il primo e il secondo Festival andranno benissimo, dal terzo comincerà a litigare un po’ con i vertici e a quel punto dirà ‘ Basta, vado via’.! ”. Ma su Stefano De Martino c’è anche qualcun altro che vuole lasciare un commento: l’esilarante ‘ Al Bano ‘ dello showman. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Nel Sanremo reazionario e binario della famiglia, del come si sta bene a casa quando fuori c’è la guerra brutta (ma fatta da chi), in cui i cavalli si chiamano Caudillo e son tutte belle le mamme del mondo - io ce l’ho avuta una madre figurati se non rispetto le - facebook.com facebook

Come sempre, la classifica finale di Sanremo ha inciso molto, portando Sal Da Vinci al terzo posto #FantaSanremo2026 x.com