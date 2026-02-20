Lo scoop di Fiorello | De Martino prossimo conduttore del Festival di Sanremo

Fiorello ha annunciato durante La Pennicanza che Stefano De Martino sarà il prossimo conduttore del Festival di Sanremo. La notizia arriva dopo aver parlato con il direttore generale della Rai, Roberto Sergio, che ha confermato la scelta. De Martino, ballerino e conduttore, ha già avuto esperienze televisive di successo. La decisione sembra definitiva e si aspetta ora l’annuncio ufficiale. La sua partecipazione al festival è molto attesa dai fan.

Durante l'ultima puntata de La Pennicanza, Fiorello è riuscito a strappare all'attuale Direttore Generale della Rai Roberto Sergio la conferma che sarà Stefano De Martino a raccogliere il testimone da Carlo Conti come prossimo conduttore del Festival di Sanremo. Non è un annuncio ufficiale, ma poco ci manca. Ecco cosa è successo. La chiamata di Sergio a Fiorello. Sergio ha chiamato Fiorello mentre era in diretta su Radio Due e in visual radio sul canale 202 e su RaiPlay. Dopo aver scambiato qualche battuta, lo showman ha chiesto al dirigente Rai: «Può dirci qualcosa che non sappiamo del futuro di questa azienda? Una cosa, che so, Sanremo dell'anno prossimo per esempio».