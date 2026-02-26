Polemica a Sanremo su poche donne al Festival Conti | Ho scelto in base a canzoni – Il video

A Sanremo si segnala una discussione sulla presenza femminile al festival. Il conduttore ha spiegato che le scelte sono state fatte considerando le canzoni e le proposte artistiche, senza pregiudizi o preferenze personali. La questione ha suscitato reazioni e commenti tra il pubblico e gli addetti ai lavori, evidenziando come le decisioni siano state prese in modo esclusivamente legato alla qualità delle esibizioni.

