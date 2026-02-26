Sanremo 2026 Al Festival poche donne | battibecco tra una giornalista e Conti

Durante una conferenza stampa dedicata a Sanremo 2026, si è acceso uno scambio tra il conduttore e una giornalista, che ha posto l’accento sulla presenza femminile nel festival. La discussione ha coinvolto le scelte artistiche e i criteri di selezione, con il conduttore che ha ribadito la sua posizione sulle preferenze musicali. La conversazione si è concentrata su questioni legate alla rappresentanza femminile nel cartellone.

"Io scelgo le canzoni indipendentemente da chi le canta". È la replica durante la conferenza stampa di Carlo Conti alle domande incalzanti della giornalista di 'Gente' Maria Elena Barnabi sulla scarsa presenza femminile tra i cantanti del Festival di Sanremo. Un battibecco durato più di 4 minuti con la giornalista che attaccava: "Hai sempre preferito gli uomini alle donne, nella ragione di un terzo".