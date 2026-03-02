Sanremo 2027 Stefano De Martino conduttore e direttore artistico sarà affiancato da Fabrizio Ferraguzzo | ecco chi è

Per il Festival di Sanremo 2027, Stefano De Martino ricoprirà sia il ruolo di conduttore che di direttore artistico, mentre al suo fianco ci sarà Fabrizio Ferraguzzo. La manifestazione si prepara a tornare in scena tra pochi mesi, con le prime indiscrezioni sui protagonisti e le scelte di programmazione. La notizia è stata comunicata durante la finale dell’edizione in corso.

De Martino non sarà lasciato da solo. Intorno a lui ci sarà una squadra che lo supporterà, anche dal punto di vista musicale. Il team sarà guidato da Fabrizio Ferraguzzo. Ecco chi è Il sipario sul Festival di Sanremo è appena calato, ma già si parla dell'edizione 2027. Come noto, in occasione della finale della kermesse, Carlo Conti ha annunciato che il prossimo Festival sarà affidato a Stefano De Martino, non solo nei panni del conduttore, ma anche di direttore artistico. In conferenza stampa è stato specificato che De Martino non sarà lasciato da solo. Intorno a lui ci sarà una squadra che lo supporterà, anche dal punto di vista musicale. Il team sarà guidato da Fabrizio Ferraguzzo, "una figura di valore internazionale", ha specificato Williams Di Liberatore, direttore intrattenimento prime time Rai.

Sanremo 2027, é ufficiale: Stefano De Martino sarà conduttore e direttore artistico. Le sue paroleStefano De Martino sarà il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2027.

