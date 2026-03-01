Sanremo 2027 é ufficiale | Stefano De Martino sarà conduttore e direttore artistico Le sue parole

Durante la finale del Festival di Sanremo 2027, Carlo Conti ha annunciato che Stefano De Martino ricoprirà il ruolo di conduttore e direttore artistico dell'evento. La decisione è stata comunicata ufficialmente in quel momento, confermando la presenza di De Martino tra i protagonisti principali della prossima edizione. La notizia è stata accolta con attenzione dagli spettatori presenti in sala e dai media.

Stefano De Martino sarà il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2027. Carlo Conti lo ufficializza durante la finale Stefano De Martino è arrivato all’Ariston in platea. Carlo Conti lo raggiunge ed annuncia a sorpresa il passaggio tra i due conduttori. Conti conferma dunque che Stefano De Martino sarà il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2027. Leggi anche Belen Rodriguez, una vera protagonista nella settimana sanremese. Il suo commento “Ti meriti questo passaggio” afferma Carlo. “È un onore vero, è un gesto di generosità” commenta Stefano tra le lacrime. “Porterà avanti questa meravigliosa storia” conclude Conti. 🔗 Leggi su 361magazine.com

