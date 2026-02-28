Chi è il manager Fabrizio Ferraguzzo da X Factor al successo dei Måneskin fino alla giuria dei Grammy

Fabrizio Ferraguzzo è un manager e discografico italiano noto per aver lavorato con i Måneskin, contribuendo al loro successo internazionale. Ha partecipato come giurato ai Grammy, rappresentando l’Italia in questa prestigiosa competizione. La sua carriera si è sviluppata attraverso vari progetti nel settore musicale, portandolo a ricoprire ruoli di rilievo nel panorama musicale globale.

Ecco chi è Fabrizio Ferraguzzo, il manager e discografico italiano dietro i successi internazionali dei Måneskin, ma anche uno dei quattro membri italiani a esser entrati nella giuria dei Grammy. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Paura per Giorgia Soleri, finita in ospedale: ecco cosa è successo alla ex di Damiano dei ManeskinGiorgia Soleri ricoverata in ospedale dopo un imprevisto che ha spaventato i fan.

Trump minaccia di fare causa al presentatore dei Grammy: cosa è successo«Sembra che manderò i miei avvocati a fare causa a questo povero, patetico, incapace e idiota presentatore, e gli farò causa per un sacco di soldi».

Una raccolta di contenuti su Fabrizio Ferraguzzo.

Temi più discussi: Sanremo 2026, tutti i manager e i promoter di Big e ospiti: ecco chi vince; Agenti e manager. Ecco chi ha già vinto (dietro le quinte); I vincitori saranno Masini-Fedez incalzati da Brancale e Da Vinci; Chi è Aldo Atzori, il nuovo manager dell'Asl di Cagliari: Onorato di guidare questa azienda.

Manager, chi è Luca Poggi: l’uomo che fa sorridere la Rai grazie agli incassi record delle pubblicitàGrazie ai ricavi delle Olimpiadi e del Festival di Sanremo, Rai Pubblicità vive un mese d'oro. La storia dell'Ad Luca Poggi ... affaritaliani.it

Chi è Marta Donà, manager dei record a Sanremo: età, origini, carriera, artisti seguiti, addio ai Maneskin, polemiche social e il legame con Angelina MangoDietro molti dei trionfi più recenti del Festival c’è sempre lo stesso nome, scritto in piccolo nelle cartelle stampa e nelle mail: Marta Donà.Manager, produttrice, imprenditrice, mente dietro la cres ... alphabetcity.it

Caterina Caselli con il figlio Filippo Sugar. Il fatturato di Shablo e Fabrizio Ferraguzzo, produttore dei Maneskin e candidato a dirigere il Festival 2027. I segreti dell'artigiano Andrea Rodini. E gli storici Cecchetto, Cotto e Balestra. Perché, senza di loro, il succes - facebook.com facebook

#Sanremo2027 a De Martino Una parte di #Rai e discografici vorrebbero Amadeus, altri Clerici ma l'Ad Rossi avrebbe scelto Stefano De Martino e come direttore artistico Fabrizio Ferraguzzo, manager dei Maneskin. #AffariTuoi #Sanremo2026 (fonte: Gius x.com