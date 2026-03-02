Festival di Sanremo 2026 tre premi ad Anas per l' impegno nello sviluppo della mobilità del Paese e la sicurezza stradale

Durante il Festival di Sanremo 2026, Anas, appartenente al Gruppo Fs, ha ricevuto tre premi per il suo impegno nello sviluppo della mobilità e della sicurezza stradale nel Paese. I riconoscimenti sono stati consegnati in occasione dell'evento musicale, evidenziando l'attenzione dell'organizzazione nei confronti delle infrastrutture e delle iniziative di sicurezza stradale promosse dall'azienda.

Al Festival di Sanremo Anas (Gruppo Fs) si è aggiudicata tre prestigiosi riconoscimenti. L’Amministratore delegato, Claudio Andrea Gemme, protagonista di talk e interviste dove ha spiegato l’impegno dell’azienda nella mobilità del Paese e nella sicurezza stradale, nel pomeriggio di ieri ha ritirato il Premio “Casa Sanremo: Cultura della Mobilità” e il Premio “Gran Prix Sanremo 2026”. Nella mattinata di oggi, invece, è stata la volta del Premio “Sanremo Exclusive”. “Questi riconoscimenti ci riempiono di orgoglio – ha detto l’Amministratore Delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme - la nostra presenza a Sanremo è un’occasione preziosa per parlare al grande pubblico di un’emergenza ormai quotidiana. 🔗 Leggi su Iltempo.it

