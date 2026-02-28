Sanremo tre premi ad Anas per l’impegno nello sviluppo della mobilità e la sicurezza
Durante il Festival di Sanremo, Anas, parte del Gruppo Fs, ha ricevuto tre premi riconosciuti ufficialmente. Questi premi sono stati assegnati per il suo impegno nel miglioramento della mobilità e della sicurezza sulle strade. La cerimonia ha visto premiati vari progetti e iniziative dell’azienda, che si sono distinte nel settore delle infrastrutture e della viabilità.
Al Festival di Sanremo Anas (Gruppo Fs) si è aggiudicata tre prestigiosi riconoscimenti. L’Amministratore delegato, Claudio Andrea Gemme, protagonista di talk e interviste dove ha spiegato l’impegno dell’azienda nella mobilità del Paese e nella sicurezza stradale, nel pomeriggio di ieri ha ritirato il Premio “Casa Sanremo: Cultura della Mobilità” e il Premio“Gran Prix Sanremo 2026”. Nella mattinata di oggi, invece, è stata la volta del Premio “Sanremo Exclusive”. “Questi riconoscimenti ci riempiono di orgoglio – ha detto l’Amministratore Delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme - la nostra presenza a Sanremo è un’occasione preziosa per parlare al grande p. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Sanremo, l’Ad di Anas Gemme ritira il Premio “Musica in sicurezza” al Gran Galà della StampaL’Amministratore Delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, nel corso del “Premio Numeri Uno – Città di Sanremo 2026” ha ritirato il Premio Speciale con...
“Musica in sicurezza”, premio speciale ad Anas al Festival di SanremoSANREMO (ITALPRESS) – Nel corso del “Premio Numeri Uno – Città di Sanremo 2026” che si è svolto ieri sera durante il Gran Galà della Stampa...
