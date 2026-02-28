Sanremo tre premi ad Anas per l’impegno nello sviluppo della mobilità e la sicurezza

Durante il Festival di Sanremo, Anas, parte del Gruppo Fs, ha ricevuto tre premi riconosciuti ufficialmente. Questi premi sono stati assegnati per il suo impegno nel miglioramento della mobilità e della sicurezza sulle strade. La cerimonia ha visto premiati vari progetti e iniziative dell’azienda, che si sono distinte nel settore delle infrastrutture e della viabilità.

Al Festival di Sanremo Anas (Gruppo Fs) si è aggiudicata tre prestigiosi riconoscimenti. L'Amministratore delegato, Claudio Andrea Gemme, protagonista di talk e interviste dove ha spiegato l'impegno dell'azienda nella mobilità del Paese e nella sicurezza stradale, nel pomeriggio di ieri ha ritirato il Premio "Casa Sanremo: Cultura della Mobilità" e il Premio"Gran Prix Sanremo 2026". Nella mattinata di oggi, invece, è stata la volta del Premio "Sanremo Exclusive". "Questi riconoscimenti ci riempiono di orgoglio – ha detto l'Amministratore Delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme - la nostra presenza a Sanremo è un'occasione preziosa per parlare al grande pubblico di questa drammatica emergenza degli incidenti stradali, che sono la prima causa di morte tra i giovani."