Sanremo 2026 | make-up capelli e anche skincare sul palco dell’Ariston

A Sanremo 2026, i cantanti hanno mostrato look curati e dettagliati, con attenzione a trucco, capelli e skincare. Michele Bravi ha condiviso i suoi segreti di cura della pelle, mentre Arisa ha sfoggiato una coda ispirata ad Avatar. I look degli artisti sul palco dell’Ariston hanno attirato l’attenzione per le scelte di stile e cura personale.

Dai segreti skincare di Michele Bravi alla coda d'ispirazione Avatar di Arisa. I beauty look degli artisti sul palco dell'Ariston Sanremo 2026 ha confermato che make up e capelli non sono solo un complemento agli outfit, ma protagonisti della scena assoluta. Michele Bravi si è distinto in cima alla classifica (oltre che per l'estrema simpatia) anche per il suo beauty look coreano fatto di linee pulite, tonalità naturali e una cura meticolosa della pelle. In un post il cantante ha rivelato un insolito segreto per eliminare le borse sotto gli occhi. utilizzando una crema (pensata per altri usi) che a quanto pare funzionerebbe miracolosamente sul viso.