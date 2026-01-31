Sanremo 2026 anche Pupo sul palco dell' Ariston | sarà protagonista nella serata delle cover

Pupo salirà sul palco dell'Ariston nella serata delle cover della 76esima edizione del Festival di Sanremo. È stato il direttore artistico Carlo Conti a confermarlo sabato 31 gennaio. L’artista torna così a esibirsi sul famoso palco, questa volta durante la gara dedicata alle cover. La sua presenza è stata accolta con entusiasmo dai fan e dagli addetti ai lavori.

Lo ha annunciato oggi, sabato 31 gennaio, il direttore artistico Carlo Conti. Il nativo di Ponticino canterà "Su di noi" con Dargen D'Amico e il trombettista Fabrizio Bosso Pupo salirà sul palcoscenico del Teatro Ariston nella 76esima edizione del Festival di Sanremo. Ad annunciarlo, nella giornata di sabato 31 gennaio, è stato il direttore artistico e conduttore Carlo Conti. Enzo Ghinazzi, che in questi mesi sta girando il mondo per il tour che omaggia i suoi 50 anni di carriera, canterà la celebre “Su di noi” con il rapper e cantautore milanese Dargen D'Amico (concorrente in gara) e il trombettista nativo di Torino Fabrizio Bosso.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Venerdì 27 febbraio, il Teatro Ariston si prepara a ospitare la serata cover di Sanremo 2026.

Venerdì 27 febbraio, il Teatro Ariston si prepara a ospitare la serata cover di Sanremo 2026.

