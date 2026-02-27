Sanremo 2026 Alicia Keys antesignana del no make-up brilla con il nude look sul palco dell' Ariston

Durante la terza serata del Festival di Sanremo, una nota artista si distingue per il suo stile semplice e naturale, portando sul palco un look senza trucco. La sua presenza si fa notare per l’assenza di artifici, puntando sulla naturalezza e sulla semplicità. L’esibizione avviene in collaborazione con un altro artista di grande fama, attirando l’attenzione del pubblico presente e di chi segue la manifestazione in tv.

Alicia Keys arriva sul palco dell'Ariston per esibirsi con Eros Ramazzotti durante la terza serata del Festival di Sanremo con un nude look da pro. Tra le prime a mostrarsi in versione #nomakeup, la cantante newyorkese, da antesignana è oggi perfettamente sul trend. Dopo di lei altre celeb hanno detto addio al trucco in pubblico, mentre il maquillage naturale conquista le it girl +++dropcap Esattamente 10 anni dopo aver iniziato il suo celebre movimento #nomakeup, Alicia Keys arriva al Festival di Sanremo per esibirsi in duetto sulle note di L'aurora insieme ad Eros Ramazzotti.