Sanremo 2026 | il trionfo del diabete sentimentale e della noia…

L’edizione 2026 del Festival di Sanremo è stata caratterizzata da una lunga sequenza di esibizioni che hanno suscitato reazioni di noia tra il pubblico, con poche eccezioni come quella della cantante Pausini, che ha portato energia e ritmo. La manifestazione ha visto la presenza di vari artisti, ma molte esibizioni sono state considerate monotone e ripetitive, senza momenti di particolare sorpresa o innovazione. La serata si è conclusa senza grandi colpi di scena.

Festival di Sanremo 2026: il trionfo della monotonia (interrotto solo dal turbo della Pausini) L'edizione 2026 del Festival di Sanremo. L'edizione 2026 del Festival di Sanremo si è chiusa lasciandoci un dubbio amletico: era un concorso canoro o un costosissimo "Rewind" della Rai per chi soffre d'insonnia? Tra un appiattimento collettivo che farebbe sembrare un'assemblea di condominio un rave party e una conduzione che ha oscillato tra l'istituzionale e il soporifero, ci siamo trascinati fino alla finale. Meno male che c'era Laura Pausini, l'unica con il turbo in un motore che girava a folle, a ricordarci che si può stare su quel palco senza sembrare l'ologramma di sé stessi. Sanremo 2026, seconda serata: stessa noia, ma con gli straordinariLa seconda serata del Festival di Sanremo 2026 riesce nell'impresa più difficile: essere noiosa quanto la prima, forse persino un filo di più. Il Vincitore di Sanremo 2026!Il Vincitore: Sal Da Vinci ha vinto il Festival di Sanremo 2026 con il brano Per sempre sì. L'emozione: Subito dopo la proclamazione, ha dichiarato che questa vittoria riporta Napoli nel posto che m ... Sanremo 2026: trionfo di Sal Da Vinci e il curioso episodio virale con Sal De RisoLa 76ª edizione del Festival di Sanremo ha incoronato Sal Da Vinci vincitore con la sua emozionante canzone Per sempre Sì, ma un curioso episodio ha catturato l'attenzione dei social nei giorni prec ... Carlo Conti criticato per una battuta a Sanremo risponde così Il conduttore dopo un'esibizione sul palco con dei ballerini ha detto alla moglie: "Francesca hai visto questi pantaloni Ecco tu non comprarli mi raccomando." Poi rivolgendosi al pubblico ha aggi