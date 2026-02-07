Michele Bravi a Sanremo 2026 | Canto la goffagggine del lutto sentimentale Le battute omofobe di Pucci? Non mi sento offeso se a qualcuno non vado bene

Michele Bravi torna sul palco di Sanremo con una canzone che parla di lutto sentimentale e di sentirsi goffo, senza risparmiare anche qualche critica alle battute omofobe di Pucci. Il cantante dice di affrontare questa esperienza con più distacco rispetto al passato e vede il Festival come l’inizio di un progetto più grande, tra teatro, orchestra e vita di tutti i giorni, anche se a volte inciampa.

Prima o poi non nasce per Sanremo. È, nelle sue parole, la «testa d’ariete» di un progetto che arriverà dopo, con un taglio più teatrale. Un disco pensato come una commedia musicale, o come teatro-canzone, che poi diventerà anche uno spettacolo dal vivo. Il Festival è arrivato in un secondo momento, un palco dove far passare un’idea che esisteva già. Il brano recupera una strofa scritta tre anni fa, rimasta a lungo in una cartella di appunti. Quando Bravi inizia a collaborare con Rondine, giovane autore, lo mette davanti a quel materiale. «Gli ho detto: scegliamo da qui». È un metodo che lui descrive come sartoriale: «Prima accumuli pezzi di stoffa, poi, quando capisci cosa stai raccontando, cuci». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

