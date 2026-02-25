Sanremo 2026 seconda serata | stessa noia ma con gli straordinari

La seconda serata del Festival di Sanremo 2026 riesce nell’impresa più difficile: essere noiosa quanto la prima, forse persino un filo di più. Non è facile peggiorare una partenza già fiacca, eppure l’Ariston ci riesce con una precisione quasi chirurgica. Tutto scorre, tutto funziona, tutto è ordinato. Ed è proprio questo il problema: funziona troppo, scorre troppo, è ordinato fino allo sfinimento. Nessuna crepa, nessun guizzo, nessuna follia capace di spostare l’aria. Il Festival sembra avvolto in una coperta di lana beige, rassicurante e perfettamente stirata, ma tremendamente prevedibile. Sul palco torna lui, Carlo Conti, con l’aria di chi deve correggere i compiti in classe. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

