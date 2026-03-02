Sanremo 2026 i voti sera per sera | Sayf aveva vinto alla Finale poi la somma totale ha premiato Sal Da Vinci Plebiscito per Ditonellapiaga alle cover

Durante il Festival di Sanremo 2026, i voti delle singole serate sono stati resi noti attraverso un report ufficiale della Rai. Sayf aveva ottenuto la vittoria alla Finale, ma alla fine la somma complessiva dei voti ha premiato Sal Da Vinci. Nella serata dedicata alle cover, invece, si è registrato un forte consenso per Ditonellapiaga.

I dati del report Rai sulle classifiche di Sanremo 2026: Sayf primo nella finale, ma Da Vinci vince nel computo totale per 0.3 punti Considerando i voti della sola cinquina finale, il Festival di Sanremo 2026 lo avrebbe vinto Sayf. Lo dicono i numeri di un report dettagliato pubblicato dalla Rai sulle classifiche delle singole serate. L’artista genovese era avanti al televoto (26.4%) e anche per la stampa. Subito dietro al primo classificato, Sal Da Vinci, per le radio. I punteggi cumulativi, tenuto conto anche degli appuntamenti del martedì e del giovedì, hanno premiato, invece, il cantautore nato a New York con il cuore napoletano e la sua “Per sempre sì”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Sanremo 2026, vince Sal Da Vinci con “Rossetto e caffè”: Sayf e Ditonellapiaga sul podio, ecco la classifica finale completaIl Festival di Sanremo 2026 ha il suo vincitore: Sal Da Vinci conquista la 76esima edizione della kermesse ligure.

