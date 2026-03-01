Durante la 76esima edizione del Festival di Sanremo, Sal Da Vinci si è aggiudicato la vittoria con il brano “Rossetto e caffè”. Sayf e Ditonellapiaga hanno completato il podio, occupando rispettivamente il secondo e il terzo posto. La classifica finale è stata resa nota al termine delle esibizioni, confermando i risultati ufficiali della gara.

Il Festival di Sanremo 2026 ha il suo vincitore: Sal Da Vinci conquista la 76esima edizione della kermesse ligure. Al termine di una lunghissima notte, che ha visto esibirsi tutti e trenta gli artisti in gara, il verdetto finale ha premiato il percorso netto del cantante, capace di mettere d’accordo pubblico, sala stampa e radio. I voti della finale e la Top 5. La finalissima si è articolata in due fasi distinte. Dopo l’esibizione di tutti i Big, i voti della serata ( Televoto 34%, Sala Stampa 33% e Radio 33%) sono stati sommati a quelli delle prime tre serate, delineando la classifica generale. Le prime cinque posizioni, annunciate da Carlo Conti in ordine rigorosamente casuale, hanno visto qualificarsi per la “ Superfinale ” Fedez & Masini, Arisa, Ditonellapiaga, Sal Da Vinci e Sayf. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2026, vince Sal Da Vinci con “Rossetto e caffè”: Sayf e Ditonellapiaga sul podio, ecco la classifica finale completa

Leggi anche: Sanremo 2026, Sal Da Vinci vince il festival. Secondo Sayf, terza Ditonellapiaga

Festival di Sanremo 2026, vince Sal Da Vinci: secondo posto per Sayf, terza DitonellapiagaIl trionfo di Sal Da Vinci alla settantaseiesima edizione del Festival di Sanremo segna un punto di svolta per la canzone d’autore italiana,...

Sal Da Vinci canta Rossetto e Caffè con sua nipote Nina

Aggiornamenti e notizie su Sal Da Vinci.

Temi più discussi: Festival di Sanremo 2026 - Sal Da Vinci vince Sanremo 2026 con Per sempre si - Video; Sal da Vinci vince il Festival di Sanremo 2026; Sal Da Vinci vince Sanremo 2026. E da adesso nessuno può più metterlo in un angolo; La classifica finale di Sanremo 2026: vince Sal Da Vinci.

Sanremo 2026, vince Sal Da Vinci. La classifica completaCome da pronostico, Sal Da Vinci è il vincitore del Festival di Sanremo 2026 con la sua canzone Per sempre sì. Secondo il giovane Sayf ... corrieredellosport.it

Chi ha vinto Sanremo 2026: trionfa Sal Da Vinci. La classifica finaleHa vinto Sal Da Vinci il Festival di Sanremo 2926. Ecco chi è il vincitore e la classifica finale completa della 76a edizione ... iconmagazine.it

La classifica finale del Festival di Sanremo 2026: 1. Sal Da Vinci - "Saremo io e te" 2. Sayf - "Tu mi piaci" 3. Ditonellapiaga - "Che fastidio!" 4. Arisa - "Magica favola" 5. Fedez e Masini - "Male necessario" 6. Nayt - "Prima che" 7. Fulminacci - "Stupida Sfortun - facebook.com facebook

Sal Da Vinci improvvisa in piazza a Sanremo uno show e canta 'Per sempre sì' tra la folla di fan. #Sanremo2026 x.com