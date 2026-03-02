Sanremo 2026 | 65% di share record 6,4 milioni fedeli fino alla fine

La terza serata del Festival di Sanremo 2026, trasmessa il 26 febbraio, ha attirato 9,5 milioni di spettatori e registrato uno share del 60,6% secondo i dati Auditel. Durante la serata, circa 6,4 milioni di persone sono rimaste collegate fino alla fine dello spettacolo. La manifestazione si è conclusa con un record di share del 65%.

La terza serata del Festival di Sanremo 2026, trasmessa il 26 febbraio 2026, ha registrato 9,5 milioni di spettatori e un share del 60,6%, secondo i dati Auditel. Carlo Conti, conduttore della manifestazione, ha un calo di oltre un milione di telespettatori rispetto alla stessa serata dell’edizione 2025, ma ha ottenuto il miglior share per una terza serata in formato a cinque serate. Il dato rappresenta un record storico per questa fase del festival, superando il 59,8% dello scorso anno e avvicinandosi al 64,59% del 1990, quando il festival durava quattro serate. La prima parte della serata, dalle 21.19 alle 23.32, ha raggiunto 13 milioni 243mila spettatori con il 58,1% di share, mentre la seconda parte, dalle 23. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Sanremo 2026 - Sayf canta Tu mi piaci tanto

