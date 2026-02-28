Sanremo 2026 serata cover trionfa negli ascolti | 10,8 milioni e 65,6% di share

La serata cover di Sanremo 2026 ha registrato 10,8 milioni di spettatori e un share del 65,6 per cento. È la fase del festival più seguita dal pubblico, grazie ai duetti e alle reinterpretazioni che uniscono musica e spettacolo in modo coinvolgente. Questa tradizione mantiene vivo l’interesse e conferma il ruolo centrale di questa serata nel programma complessivo del festival.

Tradizionalmente è la serata più amata del Festival di Sanremo: quella dei duetti e delle cover, capace di unire leggerezza, spettacolo e grandi reinterpretazioni. Tutti e trenta i musicisti in gara sono saliti sul palco insieme agli ospiti, dando vita a una puntata ricca di contaminazioni musicali e momenti di forte impatto televisivo. Il confronto con gli anni precedenti resta significativo. Nel 2025, la serata cover vinta da Annalisa e Giorgia aveva registrato 13,6 milioni di spettatori con il 70,8% di share, stabilendo un record. Nel 2024, ultima edizione di Amadeus, la stessa serata aveva ottenuto 11.893.000 telespettatori con il 67,8% di share, mentre nel 2023 si era fermata al 66,5%.