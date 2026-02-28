Gli ascolti della quarta serata del Festival di Sanremo 2026 | oltre i 10 milioni di telespettatori e 65,5% di share

Nella quarta serata del Festival di Sanremo 2026 gli ascolti hanno superato i 10 milioni di telespettatori con un share del 65,5%. La serata, dedicata alle Cover, ha seguito le prime due che avevano registrato uno share del 58% e circa 9 milioni di telespettatori. I dati si riferiscono alla performance complessiva della kermesse durante questa fase della manifestazione.

Il Festival di Sanremo si avvia alla conclusione, stasera l'ultima serata e non ci sono veri favoriti. Intanto è già stato incoronato un vincitore: TonyPitony che ieri ha trionfato in coppia con Ditonellapiaga nella serata dei duetti. #festivaldisanremo #tonypitony #dit - facebook.com facebook