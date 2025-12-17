Fp Cgil e Cisl Fp | Riconoscere ai lavoratori Adi il legittimo inquadramento contrattuale

Fp Cgil e Cisl Fp chiedono con fermezza di riconoscere ai lavoratori Adi il corretto inquadramento contrattuale. Una richiesta che sottolinea l'importanza di tutelare i diritti di chi opera in questa categoria, garantendo condizioni eque e conformi alle normative vigenti. Di seguito, la nota ufficiale firmata da Chiara Cleopazzo e Flavia Ciraci.

