Sanità in Puglia FdI | Stop a tariffari anacronistici e iniqui sulle cartelle cliniche

Il gruppo regionale di Fratelli d’Italia ha depositato una proposta di legge che mira a rendere gratuito il rilascio delle cartelle cliniche in Puglia, opponendosi ai tariffari considerati obsoleti e ingiusti. La proposta riguarda specificamente la sanità regionale e si concentra sulla gestione delle pratiche di accesso alla documentazione sanitaria. La proposta è ora all’esame delle autorità competenti.

Il gruppo regionale di Fratelli d’Italia ha depositato una proposta di legge volta a garantire il rilascio gratuito della documentazione sanitaria in Puglia. L'iniziativa, che vede come primo firmatario il vicepresidente del consiglio Renato Perrini, è sottoscritta dal capogruppo Paolo Pagliaro. 🔗 Leggi su Baritoday.it Rubano gioielli e cartelle cliniche. Il furto davanti a una novantenneHanno rubato i gioielli ma anche cartelle cliniche, tutto ciò in presenza di una signora di 92 anni che ha assistito al furto. Farmaci, cartelle cliniche e Cup: ecco come cambiano gli orari per le festivitàIn occasione delle festività natalizie cambiano alcuni orari di attività e accesso dei servizi dell’Ausl di Piacenza. Altri aggiornamenti su Sanità. Temi più discussi: Sanità, la Puglia verso il Cup unico regionale: Attivo entro un anno. Sperimentazione al via da Bari; Sanità Pugliese. Iaia (FdI): La Cgil Puglia faccia autocritica, invece di attaccare il Governo; Al via i lavori della III Commissione sanità, le richieste di Passero per la Puglia; 460 MILIONI DI BUCO Cera: Il Governo di centrodestra salva la Puglia, cancellato il debito sanitario. Deficit sanità Puglia da 360 milioni: UGL chiede stop alle tasseSanità Puglia, UGL contro il deficit ASL da 360 milioni: no a nuove tasse per coprire il buco della sanità regionale. pugliapress.org FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «PNNR, M.MATERA (FDI): PUGLIA INDIETRO, INTERVENGA IL GOVERNO PER COLMARE DISASTRO DELLA SINISTRA»Ho presentato questa mattina, con il sostegno dei parlamentari pugliesi di Fratelli d'Italia, un'interrogazione alla Camera per sapere quali iniziative il ... agenziagiornalisticaopinione.it Il sondaggio Noto per Il Sole 24 Ore sulla sanità, i nuovi aiuti alle assunzioni e lo psicologo per gli studenti nella puntata di Start di oggi. x.com Sara Vito, segretaria provinciale del Pd: «In materia di sanità, siamo forti se restiamo uniti, chiedendo tutti assieme un’offerta di qualità e vicina al territorio» facebook