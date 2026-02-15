Rubano gioielli e cartelle cliniche Il furto davanti a una novantenne

Due uomini hanno svaligiato una casa, portando via gioielli e documenti medici, davanti a una donna di 92 anni che si trovava nel suo appartamento. La rapina si è svolta nel pomeriggio, mentre la signora era in soggiorno e ha visto tutto senza poter intervenire.

Hanno rubato i gioielli ma anche cartelle cliniche, tutto ciò in presenza di una signora di 92 anni che ha assistito al furto. Parte della refurtiva, quella di minor valore e la documentazione medica, abbandonata in un terreno adiacente, è stata ritrovata. Meno male che all'anziana non è stato fatto del male. Clamoroso furto in via Leccio a Porcari, a danno di una donna anziana che vive da sola, ma praticamente accanto alla casa del figlio, Massimo Del Carlo, ex sottufficiale della Polizia di Stato, adesso in pensione. "I soliti ignoti sono arrivati dai campi, hanno trovato in garage materiale per forzare l'inferriata di una finestra – racconta Del Carlo - e una volta penetrati all'interno hanno perpetrato il colpo di fronte a mia madre ultranovantenne.