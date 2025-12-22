Farmaci cartelle cliniche e Cup | ecco come cambiano gli orari per le festività

In occasione delle festività natalizie cambiano alcuni orari di attività e accesso dei servizi dell’Ausl di Piacenza.Distribuzione diretta dei farmaciNelle giornate di mercoledì 24 dicembre 2024 e mercoledì 31 dicembre 2024 Farmacia Distribuzione diretta di Piacenza, nella sede del nucleo antico. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Farmaci, cartelle cliniche e Cup: ecco come cambiano gli orari per le festività Leggi anche: Autobus, cambiano gli orari di corse e biglietterie per le festività natalizie: tutte le modifiche Leggi anche: Uffici Demografici di via Mariano Stabile (ex Badia), ecco come cambiano gli orari Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Farmaci, cartelle cliniche e Cup: ecco come cambiano gli orari per le festività - Nelle giornate di mercoledì 24 dicembre 2024 e mercoledì 31 dicembre 2024 Farmacia Distribuzione diretta di Piacenza, nella sede del nucleo antico dell’ospedale, e il punto distributivo di Bobbio chiu ... ilpiacenza.it

Stamina. Nelle 36 cartelle cliniche degli Spedali di Brescia nessuna prova di miglioramenti - Lo rileva l'Ansa entrata in possesso delle schede di sintesi delle cartelle cliniche segretate relative ad altrettanti pazienti trattati col metodo stamina negli Spedali di Brescia e consegnate agli ... quotidianosanita.it

Stress in corsia. E se fosse colpa anche della tecnologia? - Ma è proprio vero che la tecnologia in corsia, cartelle cliniche elettroniche (CCE) e software di ultima generazione siano sinonimi di efficienza e garantiscano maggiori contatti tra medici e pazienti ... quotidianosanita.it

Le cartelle della tombola possono essere acquistate da Coccole -La bottega delle feste-Bar Ilenia-Marvi -farmacia Stanzione 1cartella 2€ 3cartelle 5€ Tanti giochi come premi - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.