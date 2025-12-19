Avis raccolta straordinaria di sangue
In occasione dell’82° anniversario del bombardamento su Castiglion Fiorentino, Avis organizza una raccolta straordinaria di sangue ad Arezzo il 19 dicembre 2025. Un gesto di solidarietà che sottolinea l’importanza del dono e della vicinanza alla comunità in momenti di emergenza e ricordo. Un’opportunità per contribuire al bene comune e sostenere chi ha bisogno di cure, rafforzando i legami di solidarietà tra i cittadini.
Arezzo, 19 dicembre 2025 – Raccolta straordinaria di sangue organizzata da Avis i n occasione dell’82° anniversario del bombardamento su Castiglion Fiorentino. Anche quest’anno, in occasione dell’anniversario del bombardamento del 19 dicembre 1943, l’Avis di C astiglion Fiorentino ha organizzato una raccolta straordinaria di sangue al centro trasfusionale dell’Ospedale Santa Margherita della Fratta. L’iniziativa, dall’evocativo titolo “Io ho quel che ho donato”, è giunta alla sesta edizione ed è realizzata in collaborazione con il Rione Porta Romana e la Onlus Solidarité Identités. Questa mattina sono stat i 9 i donator i che hanno partecipato alla raccolta, tra cui il Sindaco di Castiglion Fiorentino Mario Agnelli, donatore da tempo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
