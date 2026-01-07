Avis di Carovigno organizza una nuova giornata di raccolta sangue, volta a sostenere le esigenze delle strutture ospedaliere locali. L’iniziativa si inserisce in un contesto di emergenza, con l’obiettivo di assicurare scorte sufficienti e garantire la disponibilità di sangue per i pazienti. La partecipazione della comunità è fondamentale per contribuire alla tutela della salute pubblica.

CAROVIGNO - L'Avis di Carovigno promuove una nuova importante giornata di donazione del sangue, in risposta all'urgente fabbisogno delle strutture ospedaliere. L'appuntamento è fissato per sabato 10 gennaio, dalle 8:00 alle 12:00, presso l'istituto Del Prete. In un periodo in cui la richiesta di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

© Brindisireport.it - Avis, emergenza sangue negli ospedali: via a una nuova giornata di raccolta

