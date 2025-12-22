Spagna batosta per Sanchez in Estremadura | voti quasi dimezzati in due anni Il premier annuncia un rimpasto l’ira degli alleati | Nega la realtà
Alla vigilia del nuovo anno, per Pedro Sanchez la storia continua a non cambiare. Dall’Estremadura è arrivata una nuova batosta elettorale per quello che da due anni resiste come un governo di alleanza, costruito unendo le forze riformiste per tenere fuori il primo partito spagnolo (il Partito popolare ) e gli estremisti di destra di Vox. La comunità autonoma poco sopra Siviglia, fino a due anni fa fortino rosso, in una chiamata anticipata alle urne ha confermato la fiducia alla candidata conservatrice Maria Guardiola del Pp. E ha premiato enormemente proprio Vox, che ha fatto razzia di seggi a dano proprio del Partito socialista del premier. 🔗 Leggi su Open.online
