San Vito capitale della musica tradizionale | via alla stagione 2026 di Nuova Generazione Trad

Alessandro Cattelan, la beffa dell'eterno predestinato. Per la conduzione di Sanremo hanno scelto il suo esatto opposto SAN VITO DEI NORMANNI - Il 2026 si apre con un'ambiziosa programmazione per la World Music Academy, presso il laboratorio urbano ExFadda di San Vito dei Normanni, che attraverso il progetto "Nuova Generazione Trad", sostenuto dal Ministero della Cultura tramite il Fondo Unico per lo Spettacolo, conferma il suo ruolo di catalizzatore culturale nel panorama delle arti tradizionali. Il progetto, che negli anni ha costruito una comunità nazionale di musicisti, danzatori, ricercatori e appassionati, interpreta la tradizione come materia viva e terreno fertile per la produzione contemporanea. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Leggi anche: Dalla capitale d'Italia alla capitale della musica, i cantanti romani a Sanremo

Variante San Vito: rotatoria aperta e nuova via diretta verso i park a nord della città**Le nuove infrastrutture per i Giochi: la rotatoria di San Vito è aperta, a nord della variante, per accedere ai parcheggi e ai park** **SAN VITO DI...

Una raccolta di contenuti su San Vito.

Discussioni sull' argomento San Vito, carabinieri in azione: denunce, sanzioni amministrative e recupero di droga; Monza capitale internazionale della retina: al San Gerardo in scena la chirurgia vitreoretinica; Sbriglia, nuovo carcere di San Vito sia esempio progetto partecipato; Monza, posa della prima pietra del Meridiana Hub: parla Fulvio Sanvito.

Calcio (Promozione Girone B): Atessa-San Vito 83 1-3 (Raddoppio sanvitese, 38’st Matteo Conti su rigore) - facebook.com facebook